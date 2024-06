ÜLEVAADE Vene opositsionäärid on tihti imperialistid, fašistid ja koputajad

Latõnina teeb otsa lahti, rääkides Harkivi kaubanduskeskust tabanud Venemaa rünnakust, kus hukkusid tsiviilisikud. Vene sõdureid pimestatakse propagandaga ja nad ei saa aru, et neid saadetakse tapma oma vendi, ukrainlasi. Samas ütleb Latõnina, et Ukraina vaatepunkt, mille järgi on kõik venelased «geneetilised imperialistid», ei too samuti midagi head.