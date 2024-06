USKUMATU VEDAMINE Colorado mehe elu päästis püstolikuuli peatanud kaelakett

Necklace "likely" saved Colorado man's life from bullet, police say https://t.co/rQTAKrZUfq pic.twitter.com/kxrkWZBnkF

Mehe kaela ümber kantav kett peatas 22-kaliibrilise kuuli liikumise ning selle tõttu sai ohver vaid veidi vigastada, ütles politsei. Politsei märkis, et kuigi kaelakee on hõbedast värvi, ei ole see tõenäoliselt puhtast hõbedast, sest hõbe on pehme metall ja ei oleks kuuli peatanud.