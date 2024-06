Soome politsei kasutab rannas pidutsevate noorte peletamiseks Vivaldit ja Straussi

Uusimaa lääneosa politseiametniku Mikko Juvoneni sõnul kasutatakse taolist meedet ka mujal maailmas. Senimaani on täheldatud, et see töötab. «Mingil põhjusel ei meeldi noortele klassikaline muusika ja nad hoiduvad kohtadest, kus seda mängitakse,» märkis Juvonen.

Esimest korda kuus aastat tagasi katsetatud meetodit on nüüd kasutatud igal aastal. Peamine eesmärk on hoida pidutsevad noored eemal veest.

«Meile on parem, kui hoiame noored kuival maal. Samuti on peredel siin hommikuti hea ujumas käia, kui rand on puhas,» märkis Juvonen. Varem on Haukilahti olnud populaarne kooliõpilaste seas, kes tähistavad õppeaasta lõppu. Sageli on nendest järgi jäänud aga palju prügi ja klaasikilde.