Üheks faktoriks karude n-ö ära pööramisel on ilm, aga ka inimtegevus. Karude liikumisaladel viibivad matkajad satuvad esimestena karude roaks. Viimasel ajal tekitavad verejanulised karud ärevust Jaapani põhjaosas asuvas Hokkaido piirkonnas, ent intsidente karudega on kõikjal saareriigis.

Kui karud on korraks veremaigu suhu saanud, siis kütivad nad edaspidi nii inimesi kui ka loomi ja tahavad nende liha süüa, viitas The Times. Piirkonnas on hakanud karude arvukus kasvama ning tapjainstinktid tulevad ka konkurentsist elualade ja toidu pärast.