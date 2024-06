Eelnõu esitati vaid loetud tunnid pärast seda, kui lõpliku heakskiidu sai niinimetatud välismõjuseadus, mis on vallandanud nädalaid kestnud massimeeleavaldused ja pälvinud Lääne hukkamõistu.

Brüssel hoiatas läinud kuul Thbilisit, et riik on hakanud Euroopa Liiduga ühinemise kursilt hälbima, kuna edendab eelnõusid, mis on vastuolus EL-i väärtustega.