POSTIMEES RIIAS Läti peaministripartei üritab eurovalimistel häbiplekke maha pesta

Kui varem on eurovalimised osutunud erakonnale edukaks, siis tänavu võib oodata teatud määral läbikukkumist: üheksast mandaadist saab Uus Ühtsus suure õnnestumise korral kaks.

Suurima pleki Uue Ühtsuse mainele tekitas erakonna esimees Krišjānis Kariņš, kes peaministrina laristas eralendudega üle poole miljoni euro. Läti avalikkuses puhkes möödunud sügisel suur skandaal, mis on jätnud staažika poliitiku renomeele väga tugeva jälje. Nüüd on aga küsimus selles, kas Uue Ühtsuse valijad on selja pööranud kogu erakonnale.