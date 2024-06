20 aastat Euroopa Parlamendis Kremli huve esindanud Tatjana Ždanoka asemel püüab Kremli-meelsete hääli tema nõunik Inna Djeri, kes on mõttekaaslastega koondunud Keskerakonna nimekirja, kuna senisel erakonnal Vene Liit Lätis keelati valimistel kandideerida. Valimiskampaania on Djeri üles ehitanud lubadustele jätkata Ždanoka tööd, nimetades eelkäijat muu hulgas «vene hääleks Euroopas». Poliitik üritab toetust koguda eelkõige vastandudes valitsuse viimase kahe aasta sammudele vene keele vähendamiseks ühiskonnas. Samuti on Djeri esinenud Läti meedias korduvalt putinistlike seisukohtadega, näiteks peab ta Krimmi täieõiguslikuks Venemaa osaks. «Ma arvan, et tema [Ždanoka] valijad tulevad siiski välja. Djeril seega on ilmselt teatavad võimalused parlamenti pääseda,» märkis Ozolinš.