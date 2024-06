INTERVJUU Oppenheimeri akadeemiline pojapoeg: tehnoloogia ei lahenda inimkonna probleeme

Minu taust on tehnoloogias. Minu teaduslikud pingutused viimased 25–30 aastat on puudutanud infotehnoloogiat, küberruumi.

[Tuumateadlaste] Bülletään tegeleb tuumarelvade, kliimamuutuste, bioloogiliste relvade ja muu sellega. Nad otsisid kedagi, kes mõistaks tärkavate tehnoloogiate potentsiaalset mõju inimkonna eksistentsi puudutavale riskile. Kategooria, mida mina esindan, on tärkavad tehnoloogiad, millel on potentsiaal või võimalus muutuda tulevikus eksistentsiaalseks ohuks.

Mul on ka tuumarelvade alal kogemusi, sest esimesed 15 aastat oma karjäärist tegelesin palju relvade, relvasüsteemide, tuumarelvade ja muu sellisega. Olin väga seotud 1980ndate lõpu tuumadebattidega. Võib öelda, et Oppenheimer oli mu akadeemiline vanaisa, sest minu doktoritööd juhendas inimene, kelle tööd omakorda oli juhendanud Oppenheimer.

Kellaaeg määratakse iga aasta. See protsess algab juunis ehk umbes kuus kuud varem (kellaaeg teatakse jaanuaris – E. K.). Me vestleme ja esimene küsimus on, kas kellaaega tuleks muuta. Kui muutmise poolt on konsensus, saab järgmiseks küsimuseks, kui palju.