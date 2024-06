Moskva desinformatsiooni sihikul on Prantsusmaa, Saksamaa ja Poola

Euroopa Liit on valimiste poole liikudes korduvalt hoiatanud, et Venemaa viib 27-riigilises blokis läbi desinformatsioonikampaaniaid.

«Pideva rünnaku all on kolm suurt riiki. Need on Prantsusmaa, Saksamaa ja Poola,» ütles EL-i volinik Věra Jourová, viidates Euroopa digitaalse meedia seirekeskusele, mille osa on ka uudisteagentuur AFP.

Väärtuste ja läbipaistvuse volinik Jourová ütles, et massiivsemaid desinformatsioonirünnakuid on konkreetsetel teemadel. Näiteks Prantsusmaal on Moskva keskendunud selle suve olümpiamängudele Pariisis.

Saksamaal kasutatakse ära muret rände ja julgeoleku pärast, samas kui Poolas kogub veebis hoogu narratiiv, et Ukraina pagulased on «koorem».

Ta viitas eelmisel nädalal Poola riiklikus uudisteagentuuris avaldatud libaloole, milles väideti, et poolakaid värvatakse Ukrainasse võitlema. Võimude hinnangul oli tõenäoliselt tegemist Venemaa küberrünnakuga.

«Vene propagandat tehakse... väga hea teadmisega, millisel riigil on teatud tundlikkus, milline riik suudab narratiive paremini omastada,» ütles Jourová.

Ta ütles, et propagandat levitati sõnumirakenduse Telegram kaudu ka sellistes riikides nagu Slovakkia, Bulgaaria ja Balti riigid.

Telegram ei pea järgima kõige rangemaid digitaalteenuste seaduse (DSA) alusel kehtestatud reegleid «väga suurte», vähemalt 45 miljoni igakuise kasutajaga platvormide jaoks.

«Telegram ei kuulu veel meie pädevusse, kuid me loendame nüüd Telegrami kasutajaid, sest nad teatasid meile, et (neil) on kasutajaid 42 miljonit,» ütles ta.

Jourová rääkis ajakirjanikega Brüsselis pärast visiiti USA-sse, kus ta kohtus maailma suurimate tehnoloogiaettevõtete, sealhulgas X-i ja YouTube'i juhtidega.

Voliniku sõnul kutsus ta üles olema maksimaalselt valvsad, hoiatades, et oht püsib.

Ta ütles, et tuletas ettevõtetele meelde ka nende rangeid kohustusi DSA alusel.

Jourová kommentaarid tulevad päev pärast Microsofti sarnaseid leide uues aruandes.

USA tehnoloogiahiiu ohuanalüüsi keskus teatas, et Venemaa korraldab intensiivset desinformatsioonikampaaniat, mille eesmärk on rikkuda Rahvusvahelise Olümpiakomitee mainet ja õhutada hirmu mänge ähvardava vägivalla ees.

Microsofti president Brad Smith, kes oli Brüsselis kohtumas EL-i ametnikega, sealhulgas Jourovága, kordas oma muret Venemaa mõjutusoperatsioonide pärast.

«Me oleme kahtlemata näinud, kuidas Venemaa valitsus sellesse võimesse investeerib,» lausus Smith, viidates tehisaru abil loodud süvavõltsingutele valimiste mõjutamiseks.