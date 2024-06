Kaks soomlast ületasid loata Venemaa piiri, üks jäi kadunuks

Tegemist oli ebaseadusliku maismaad pidi toimunud piiriületusega, mis on Soomes kuritegu. Alustatud on juurdlus ja kui tuvastatakse tahtlik või ka hooletusest tingitud piiririkkumine, määratakse karistuseks vastava suurusega trahv.

Tolle ebaseadusliku piiriületaja kohta tuligi Soome poolele info juba Venemaa ametivõimudelt ja viitega, et seda juhtumit menetletakse nüüd Venemaa bürokraatias.

Yle sõnul võibki jääda nii, et Venemaa ei kommenteeri ega ütle rohkem asja kohta midagi. Selliseid omavolilisi piiriületusi Soomest Venemaale idapiiri valvavad piirivalvurid ikka aeg-ajalt täheldavad, viitas Yle.

Seda enam, et kõik piiripunktid Soome ja Venemaa vahel on praegu suletud, välja arvatud Vainikkala piiriületuskoht. Suletud on piir olnud juba ligi pool aastat.