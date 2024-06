Püüdes seda publikut enda poole võita, on hakatud ümber töötlema klippe kõige populaarsemate suunamudijate sotsiaalmeedia vanadest intervjuudest, lisades nendesse sõnumeid. Samuti paisatakse välja sihistatud võltsuudiseid lootuses, et neid võimendavad just sõltumatud venekeelsed meediaväljaanded.