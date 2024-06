INTERVJUU Itaalia ekspert: paljud Meloni partei liikmed imetlevad endiselt Putinit

Roomas tegutseva Gino Germani nimelise ühiskonnateaduste ja strateegiliste uuringute instituudi direktori sõnul oli ka paremäärmusliku erakonna Itaalia Vennad juht Giorgia Meloni veel hiljuti üsna Venemaa autoritaarset riigipead Putinit toetav, kuid nõuandjate mõjul otsustas eelmiste valimiste eel, et peaministriks saamine nõuab lääne- ja NATO-meelset mainet. Postimehele Lennart Meri konverentsil antud usutluses möönis Germani aga, et paljude teiste poliitikute kohal nii Meloni parteis kui teistes erakondades ripub küsimärk nende võimalike Vene-sidemete asjus.

Kuivõrd on Itaalias enne peatseid Euroopa Parlamendi valimisi olnud märgata Vene mõjutegevuse kasvu?

Teatud asjad on märgatavad. Mõne aasta eest, 2018.–2021. aastani oli meil Liiga ja Viie Tähe Liikumise populistlik valitsus, nii et tol ajal oli võimul kaks Vene-meelset parteid ning Euroopas ja NATOs oli Itaalia pärast palju muret – et Itaalia teatud mõttes libises Venemaa ja ka Hiina poole.

Nüüdseks on asjad pisut muutunud selles mõttes, et esmalt oli meil alates 2021. aastast Mario Draghi tehnokraatlik valitsus, mis seadis Itaalia rohkem NATO-meelsesse ja euroopalikku leeri. Ning nüüd on meil Meloni valitsus – tema on ka NATO-meelne, mis siis, et tema erakond on samuti populistliku taustaga. Aga sisuliselt on meil usaldusväärne NATO-meelne valitsus, mis toetab Ukrainat.

Ometi on Vene mõju Itaalias endiselt väga tugev. Vene narratiivid sõjast Ukrainas on tunginud sügavale ühiskonda. Aga mitte selle tõttu, mida venelased teevad praegu. Nad on seda teinud aastaid – vähemalt 10–15 aastat, isegi rohkem on nad töötanud Itaalias avaliku arvamuse, poliitilise eliidi, intellektuaalide ja teiste arusaamade mõjutamiseks.

Nii et hoolimata sellest, et valitsus on NATO-meelselt meelestatud, on valitsuses minu arvates tegelikult mõningaid inimesi, kes on venelaste mõjuagendid või keda nad šantažeerivad. Kuid sisuliselt on meil NATO-meelne valitsus, usaldusväärne ja stabiilne, mis siis, et peaminister Meloni oli vaid kolm aastat tagasi ise Putini-meelne.