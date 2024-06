Balti riigid peavad andma Moskvale augusti alguseks teada, et ühendavad end Venemaa elektrivõrgust lahti

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate ühendus ENTSO-E hindab selle protsessi ettevalmistusi soodsalt. «Sünkroniseerimise osas on kokkulepe ENTSO-E-ga, sest me mitte ainult ei taha liituda, vaid meid tuleb ka aktsepteerida,» ütles Šimonytė, kes juhib valitsuse Mandri-Euroopa võrkudega sünkroniseerimise komisjoni.

Energeetikaminister Dainius Kreivys ütles kolmapäeval BNS-ile, et Baltimaadel ei ole enam järgmise aasta alguses Euroopa võrkudega sünkroniseerimiseks takistusi ja 7. augustiks antakse Moskvale teada nn BRELL-i ringist lahkumisest.

Šimonytė lisas, et protsess kulgeb suures osas plaanipäraselt ja vajalikud võrguarendusprojektid viiakse ellu viivitusteta. «Teostamisel on palju sünkroniseerimiseks olulisi projekte ja need projektid toimuvad õigeaegselt.»