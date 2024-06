UKRAINA VAADE Kiri Saksa kantslerile: Harkivis on pariteet, sajatustega rakettide vastu

See on muutunud mulle tavaliseks, härra Olaf Scholz, ärgata üles üksi tühjas ja pimedas korteris, ehkki veel kuu aega tagasi olid minu kõrval mu naine ja kaks väikest poega. Pojad on mul mõlemad sündinud sõja ajal, mis tegelikult algas juba 2014. aastal. Ma väga tahaks loota, et te teate, millal algas sõda.