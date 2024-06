Väljaandega rääkinud kolm Prantsuse ametnikku ütlesid, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron näeb praeguse ELi välispoliitikajuhi Josep Borrelli (Hispaania) järglasena just Kaja Kallast.

«Macroni ja Kallase vahel valitseb hea mõistmine, ta on hästi meeldiv ja neil on sarnased seisukohad,» ütles eurofraktsiooni Renew, mille liikmed on nii Reformierakond kui ka Macroni erakond Renessanss, assistent. Prantsuse president toetavat ka energiliselt Kallase ettepanekut luua kaitsetööstuse fond.