Pariisis arreteeriti kolm Moldova kodanikku seinale kirstude ja kirja «Prantsuse sõdur Ukrainas» maalimise eest

Moldova välisminister Mihai Popshoi mõistis Twitteris kahtlusalused hukka ja ütles, et intsident oli osa hübriidtaktikast, et kahjustada nende rahvusvahelist mainet. Moldova teeb koostööd Prantsuse ametivõimudega, et võtta kurjategijad vastutusele, lisas ta.

Prantsuse politsei on algatanud uurimise, et näha, kas intsident on seotud teiste hiljutiste provokatiivsete vandalismiaktidega Pariisis. «Kahtlused on seotud võimaliku uue välismaise sekkumisega,» ütles politseiallikas BFMTV-le.