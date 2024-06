Mitmes India põhjaosa piirkonnas on kuumalaine kestnud alates mai keskpaigast, õhutemperatuur on kerkinud paiguti üle 45 kraadi Celsiuse järgi.

«Praegune kuumalaine on kõigi aegade pikim, riigi eri osades on see kestnud umbes 24 päeva,» ütles meteoroloogiameti juht Mrutyunjay Mohapatra usutluses päevalehele Indian Express.