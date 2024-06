VIDEO Plehku pistnud pull vigastas USAs rodeol kolme inimest

Sistersi linnas toimunud kohalike rodeofännide suursündmuse ajal olid pealtvaatajad laupäeva õhtul parajasti laulmas kaasa Lee Greenwoodi palale «God Bles the U.S.A.», samal ajal kui pull jooksis enne viimast sõitu areenil ringi.

Viimaks jõudis pull parklasse, kus ta köitega kinni püüti, vahendab Associated Press.

Deschutes'i maakonna šeriff Joshua Spano ütles, et sündmuskohale kutsuti mitu kiirabiekipaaži ja korrakaitsjad, kellest üks sai pulli püüdes väiksemaid vigastusi.

Professionaalsete rodeokauboide ühing märkis avalduses, et kuigi «rodeo on väga meelelahutuslik sopordiala, võib see mõnedel juhtudel olla mõneti ohtlik».