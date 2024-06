KOHALIK VAADE Abieluvõrdsus sillutas teed Kreeka paremäärmuslaste edule

Olgugi et paremkonservatiivne valitsuserakond Uus Demokraatia võitis valimised suure edumaaga, saades 28 toetusprotsendiga Euroopa Parlamenti seitse mandaati, kaotas ta võrreldes viie aasta taguste Euroopa Parlamendi (33 protsenti) ja eelmisel aastal toimunud parlamendivalimistega (ligi 41 protsenti) siiski toetust. Enamik poliitikaanalüütikuid usub, et konservatiivsed Uue Demokraatia valijad saatsid üleeilse tulemusega erakonnale niinimetatud poliitilise kõrvakiilu, mis on vaikne ohusignaal enne 2027. aastal toimuvaid parlamendivalimisi.