ÜLEVAADE Macron loodab riskantse manöövriga peatada Le Peni edulainet

«Paremäärmuslikud parteid edenevad kõikjal maailmajaos. See on olukord, millega ma ei saa leppida,» lausus Macron üleeile õhtul, kui selgus, et paremäärmuslik Rahvuslik Liit oli Prantsusmaal Euroopa Parlamendi valimistel pälvinud üle 31 protsendi häältest presidendi liberaalse Taassünni vähem kui 15 protsendi vastu. «Ma ei saa käituda, justkui poleks midagi juhtunud. Ma otsustasin anda valiku teie kätesse. Seega saadan täna õhtul rahvusassamblee laiali.»