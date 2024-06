INTERVJUU CDU poliitik: Saksamaal ei taheta piisavalt, et Ukraina sõja võidaks

Saksamaal on viimase kahe aasta jooksul peaaegu kõik muutunud. Me oleme rohkem raha, 100 miljardit eurot, eraldanud oma sõjaväele (Bundeswehr). Saksamaa on murdnud enda kehtestatud põhimõtet mitte saata relvi konfliktipiirkondadesse. Nüüd saadame väga palju relvi päris sõtta keset Euroopat.

Ma arvan, et vaid mõni üksik inimene oleks umbes viis aastat tagasi uskunud, et Saksamaal sellised asjad juhtuvad.

Siiski on meil vaja väga palju teha: meil on puudu täielikust tahtest aidata Ukraina võidule.

Aga Saksamaa on tõepoolest muutunud. Seda ei tohiks alahinnata, eriti riigi puhul, kellel on viimasel sajandil juhtunu tõttu väga head põhjused, miks on loobutud sõjalisest jõust ja poliitilisest hegemooniast. Me oleme sellest õppinud ja nüüd teame, kuidas käituda. Mitte kõik meie seas aga ei arva, et peaksime olema rohkem kaasatud. Me peame sellega tegelema.