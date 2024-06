Ukraina taastekonverentsi Berliinis varjutas hõõrumine Kiievis

Riikliku taasteagentuuri juht Mustafa Nayyem väitis nädala alguses sotsiaalmeediasse postitatud kommentaaris, et otsustas ameti maha panna, kuna Ukraina valitsus on takistanud organisatsioonil tööd teha.

«Alates mullu novembrist on agentuuri meeskond seisnud silmitsi pideva vastutöötamise ja kunstlikult loodud takistustega,» märkis Nayyem, heites näiteks ette, et agentuurilt võeti ära raha erinevate teeremondi projektide jaoks ning valitsusasutused on bürokraatlike nõudmistega tahtnud agentuuri protsesse pidurdada. Nayyem lisas, et ulatuslike palgakärbete tõttu on aasta algusest alates organisatsioonist lahkunud veerand töötajatest.