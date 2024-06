Iisrael ja Hamas ei ole veel ametlikult relvarahuplaani toetanud

Vestlused Gaza plaanide üle pärast relvarahu jätkusid eile pärastlõunal ja neid peetakse järgmise paari päeva jooksul, lausus USA välisminister Antony Blinken. «See on hädavajalik, et meil oleks need plaanid.»

Iisraeli ametnikud ei ole relvarahuplaani avalikult toetanud ega öelnud, kas nad järgiksid lepingut, kui Hamas selle vastu võtab. Iisraeli ÜRO esindaja Reut Shapir Ben-Naftaly ütles, et Iisrael ei ole tingimustega nõustunud, kuid tema riigi eesmärgid sõjas ei ole muutunud. «Eesmärk on kõik meie pantvangid koju tagasi tuua ja tagada, et Gaza ei kujutaks tulevikus Iisraelile ohtu.»

Hamas nõustub ÜRO Julgeolekunõukogu relvarahuresolutsiooniga ja on valmis üksikasjade üle läbi rääkima, ütles Hamasi kõrge ametnik Sami Abu Zuhri Reutersile. Blinken ütles, et toetusavaldus ÜRO resolutsioonile, mis toetab ettepanekut, on lootusrikas märk, kuid loeb see, mida ütleb Palestiina äärmusrühmituse Gaza juhtkond, kirjutab The Guardian.