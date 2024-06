ÜLEVAADE Rohepoliitika ähvardab von der Leyeni jalgealuse kuumaks teha

Kaks presidendile lähedast allikat kinnitasid uudisteagentuurile Reuters, et seni von der Leyenit avalikult toetamast keeldunud Macron siiski kaldub tema jätkamist nüüd pooldama. «Ta ei taha lisada ebastabiilsust [Euroopas] Prantsusmaa ebastabiilsusele,» ütles üks anonüümseks jääda soovinud allikas. Teine allikas põhjendas von der Leyeni toetamist viimase konservatiivse Euroopa Rahvapartei (EPP) hea valimistulemusega, kuid lisas, et Prantsusmaa soovib selle eest vastu oma prioriteetide toetamist ELis, täpsustamata, mis need konkreetselt on.