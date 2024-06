Bahmuti all suri rohkem Vene sõdureid kui Afganistani sõjas kokku

Mullu Bahmuti linna pärast peetud lahingutes hukkus rohkem Vene sõdureid kui kümne aasta jooksul (1979–1989) Afganistani sõjas kokku. Niinimetatud Bahmuti hakklihamasinas tapeti iga päev kuni 213 palgasõdurit, selgus BBC ja Mediazona kätte jõudnud dokumentidest. Kümne kuu jooksul suri Bahmuti all rohkem kui 19 500 sõdurit, kellest 17 000 oli värvatud vanglatest.

Bahmuti vallutamisest andis mullu mais teada Wagneri palgaarmee toonane juht Jevgeni Prigožin. Eelmisel aastal ütles Prigožin, et Bahmuti all suri 20 000 palgasõdurit, kellest pooled olid tema sõnul endised vangid. Dokumentidest selgub, et Wagner maksis langenud sõdurite lähedastele kokku veidi üle miljardi euro kompensatsiooni, mis mõjus ka omamoodi vaikimisrahana.