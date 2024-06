Tšehhi autoomanikud saavad oma esindaja europarlamenti

Riigi parlamenti mitte kuuluva euroskeptilise erakonna Motoristid Enda Eest (Motoristé sobě) juhtfiguur on endine rallisõitja Filip Turek, kes on öelnud, et kavatseb kaitsta autojuhtide huve Euroopa Liidu kliimapoliitika vastu. Erakond võttis eurovalimisteks kampa ka teise protestipartei Vanne ning tihedas konkurentsis saavutati riigis kolmas koht. Erakondadeliidu poolt hääletas 10,3 protsenti valijatest.

Turek on suure osa oma populaarsusest kogunud ühismeedias, kus ta on kutsunud valijaid üles Euroopat muutma. Samas on Turek jäänud ametivõimude huviorbiiti mõne aasta taguste piltidega, kus on teda näha natsitervitust tegemas. Samas ei ole teda otseselt milleski süüdistatud.