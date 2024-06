Taani toiduamet kutsus tagasi liiga vürtsikad nuudlid

Põhjuseks liiga kõrge kapsaitsiini tase toodetes. Kapsaitsiin on koostisosa, mida leidub erinevat tüüpi kuumades paprikates ja tšillipipardes. Selle keemilise ühendi suhu sattumisel tekib põletuslaadne aisting, mille peale hakkab inimese organism vabastama enda toodetud valuvaigisteid.

«Tooted tuleks hävitada või viia tagasi poodi, kus need osteti,» märkis toiduamet teadaandes. Samuti anti eraldi hoiatus välja laste jaoks, keda terav toit võib kahjustada.

Samas ei ole kõik taanlased toiduameti otsusega rahul. Paljud terava toidu austajad on sotsiaalmeedias reageerinud sellele raevukalt. Viidatakse sellele, et taanlastel on lihtsalt väga madal terava toidu talumise lävi.