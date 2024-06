Trumpi toetajad lootsid president Bideni poja õigeksmõistmist

Delaware'i osariigis asuva Wilmingtoni linna föderaalkohtu vandekohus mõistis eile president Bideni poja Hunter Bideni süüdi relvaseaduse rikkumises. Õigeksmõistmine oleks Trumpi toetajate sõnul andnud rohkem alust väidetele, et Ameerika Ühendriikide justiitssüsteem on kallutatud Bideni kasuks ja Trumpi vastu. Eilne süüdimõistev otsus oli selle narratiivi jaoks ebamugav, kirjutab The New York Times.