Orbáni trikid Ungari jääb NATO Ukraina aitamise plaanidest kõrvale

Diplomaadid ja mõned NATO riigid suhtuvad skeptiliselt Ungarile ametliku kõrvalejäämise võimaluse andmisesse, öeldes, et see loob alliansis halva pretsedendi.

NATO on seni hoidunud Ukraina relvatarnetes otseselt osalemast, sest kardetakse, et see viib ta lähemale konfliktile Venemaaga. Seni on alliansi liikmete relvatarneid koordineerinud Kiievi suurim toetaja USA.