Keeruline julgeolekuolukord on Rootsi parlamendiparteid toonud ühisele seisukohale, et riigi kaitsejõudude tugevdamisega tuleb kiirustada, kuid Postimehele läinud kuul Lennart Meri konverentsi ajal antud usutluses möönis Jonson, et Ukrainat relvade ja sõjamasinatega toetades on enda võimekuste arendamine kulgenud aeglasemalt. Teisalt on tegemist tema sõnul teadliku valikuga, sest Venemaa sõjaedu korral kasvaks Rootsi enda julgeolekumured veelgi.