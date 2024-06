Uuring: Venemaa tappis Mariupolis näljutamistaktikaga 22 000 inimest

Juristide sõnul ei olnud nad esialgu kindlad, kuidas on võimalik Mariupolis toime pandud sõjakuritegusid koondavat toimikut koostada, kuna linn on endiselt Vene okupatsioonivõimu all ning režiim on teinud igasuguste tõendite kogumise võimalikuks raskeks, kui mitte öelda et võimatuks.