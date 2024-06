Leht: Venemaa ja Iraan plaanivad taas sekkuda USA valimistesse

Olgugi et on kasvanud nende rühmituste hulk, kes soovivad mõjutada USA presidendivalimisi, siis riikliku luureameti sõnul kujutab kõige tõsisemat ohtu endiselt Venemaa. Mõjutada üritatakse eelkõige mitmesuguste äriettevõtete ja generatiivse tehisintellekti kaudu, vahendab väljaanne.

Ametnike sõnul kujutab Moskva ette, et USA presidendivalimiste kaudu on võimalik vähendada toetust Ukrainale, õõnestada usaldust demokraatlike institutsioonide ja Ameerika Ühendriikide vastu laiemalt. Luureringkondades eeldatakse, et Venemaa kasutab ära USA-s valitsevaid ühiskondlikke ebakõlasid, näiteks mitmel pool ülikoolides toimunud Palestiinat toetavaid meeleavaldusi.