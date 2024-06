Taylor Swift pani Šotimaal sõna otseses mõttes maa värisema

Briti geoloogia-amet jälgis kolmel õhtul eelmisest reedest pühapäevani Murrayfieldi staadion kokku 220 000 fännile antud kontserte. Ameti seismoloogid registreerisid kontsertide toimumise ajal maapinna värinaid koguni kuue kilomeetri kaugusel, vahendab The Times.

Efekt tekkis peaasjalikult tänu sellele, et Swift on oma kontserdid üles ehitanud identsele koreograafiale. Seega said teadlased igal õhtul tulemusi tavapärasest suurlinna mürast eristada.

Ühel õhtul viibis publiku hulgas Edinburghi vulkaanoloog Sophie Butcher. «Seirerühm vaatas esmaspäeval andmeid läbi ja seal oli tõesti selge signaal,» ütles Edinburgi vulkanoloog Sophie Butcher. «Nii et minu postkasti maandus e-kiri, kus küsiti: «Sa oled seismoloog ja sa oled swiftie (ehk Taylor Swifti andunud fänn - toim.). Kas sa võiksid proovida kindlaks teha, millised laulud võisid seda põhjustada?»»

Maa panid eriti tugevalt rappuma Swifti lood «Shake It Off», «Cruel Summer» ja «Ready For It!».

Butcher ütles, et tulemused teda ei üllatanud. «Kujutage ette, siin on koondunud ühte kohta 73 000 inimest, kes koos hüppavad, plaksutavad, tantsivad. Lisaks sellele on seal ka suur bassisüsteem. Kogu see energia liigub läbi maapinna,» ütles ekspert.

Samas võis Edinburghi publikule pettumust valmistada see, et geoloogia-amet ei suutnud kontsertidest tekkinud maa värisemisele anda kindlalt numbrit maavärina skaalal. Amet suutis kindlaks teha vaid selle, et Swifti esinemisele omistati maksimaalne maapinna liikumisamplituud 23 nanomeetrit, mis on võrreldes maavärinatega suhteliselt tagasihoidlik näitaja.