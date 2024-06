Hiina üritab peale suruda enda Ukraina rahuplaani

Ligi üheksakümmend riiki ja organisatsiooni võtab osa nädalavahetusel Šveitsis Luzerni lähedal peetavast rahutippkohtumisest, kus on arutluse all Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi esitatud rahuplaani tingimused, sealhulgas Vene vägede täielik taandumine Ukrainast.

Venemaad ei ole kohtumisele kutsutud. Hiina on aga kutse saanud, kuid otsustanud seda boikoteerida, viidates, et arutluse all olev rahuplaan ei vasta nende seatud tingimustele, mille hulka kuulub ka Venemaa osalemine rahuprotsessis.