Euroopa juhi ametisse võib saada kodumaal uurimise all olev poliitik

Mullu novembris lahvatas Portugalis suur korruptsiooniskandaal, millesse oli seotud ka toonane peaminister Antonio Costa. Olgugi et Costale ei ole ametlikult üheski kuriteos süüdistust esitatud, uurivad riigi ametiasutused endiselt, kuidas võis skandaali järel ameti maha pannud peaminister olla võimaliku mõjuvõimuga kauplemisega seotud, vahendab Politico.

Prokurörid väidavad, et Costa valitsuse liikmed kohandasid õigusakte vastavalt riigi lõunaosas Sinesis asuva tipptasemel andmekeskuse ehitusega seotud ettevõtetele. Kahtlustatavad mainisid toonase peaministri nime mitmes pealtkuulatud vestluses, mistõttu prokurörid kahtlustasid, et ta võis skeemis osaleda. Samas on hiljem välja tulnud, et prokurörid võisid teha vea, kuna vestlustes mainiti pigem toonast majandusministrit Antonio Costa Silvat.

Endine peaminister Costa on igasugust süüd eitanud.

Hoolimata hämaratest asjaoludest on sotsialistide leeri kuuluv Costa kõige tõenäolisem uue Euroopa Ülemkogu eesistuja kandidaat. Costat peetakse teiste Euroopa presidentide ja peaministrite seas meeldivaks ja õiglaseks läbirääkijaks, kes suudab vajadusel teha keerulisi konsensust nõudvaid otsuseid, vahendab Politico.

Ametist lahkuva Euroopa Parlamendi koosseisu asepresident Pedro Silva Perreira väitis, et enam pole kohtu-uurimisega seotud kahtlusi Costa suhtes, mis võiksid takistada tal uut mõjukat ametikohta saamast. «Olukord on täielikult selginenud,» ütles ta. «Kohus on ta üle kuulanud, ta ei ole enam kahtlusalune ega kuulu nende huvisfääri,» märkis Perreira.

Samas väitis Portugali väljaande Expresso staažikas ajakirjanik Rui Gustavo, et kõik kahtlused siiski ei ole Costa suhtes likvideeritud. «Costa on endiselt kahtlusalune,» ütles Gustavo. «Ei ole olnud mingisugust vastupidist ametlikku avaldust peale selle, et ta on prokuröride poolt üle kuulatud. Tema olukord on endine: talle pole süüdistust esitatud, aga ta ei ole veel puhas,» märkis ta.

Arvatakse, et kodumaal siiski endiselt lõpetamata uurimise võivad ametikohtade üle peetavatel läbirääkimistel esile tuua Põhjamaade esindajad, sest ühe peamise konkurendina Euroopa ülemkogu eesistuja kohale nähakse Taani praegust sotsiaaldemokraadist peaministrit Mette Fredrikseni.

ELi liikmesmaade liidrid kogunevad 17. juunil Brüsselisse Euroopa Ülemkogu mitteametlikule kohtumisele, kus õhtusöögilaua ääres tulevad jutuks tulevase ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni presidendi ja ELi välispoliitika kõrge esindaja isik, aga ka Euroopa Parlamendi järgmise presidendi nimi, kuid ametlikke otsuseid eeldatavasti oodata pole.