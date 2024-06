Ukraina 30. mehhaniseeritud brigaadi psühholoog Tetjana ütles, et sõdurid võivad puhkuselt tagasi tulles olla vaimselt palju hullemas seisus kui siin, rindel. «Osa sõdureid ütleb otse, et ilmaasjata käisin kodus, nüüd on mul veel raskem,» lisas Tetjana kolleeg Olesja.

Võrreldes tavaeluga on elu rindel võrreldamatult ohtlikum, aga samas kõvasti lihtsam. Probleeme on sõjaväes vähem, nendel on selge põhjus ja ka lahendused on iseenesest lihtsad, kuigi mitte alati teostatavad. Nagu ütles üks eestlasest vabatahtlik sõdur Ukrainas: «Mul on siin, sõjas, kergem, kui mul oli abielus.»