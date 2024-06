NATO võtab lõpuks enda kanda Ukraina tapva sõjalise abi korralduse

Vastuseks Postimehe küsimusele, mida uus algatus võrreldes senise seisuga muudab, arvas suursaadik Jüri Luik, et võib-olla kõige olulisem on, et see demonstreerib NATO kui organisatsiooni aktiivset rolli Ukraina aitamisel.

«Mitu aastat on ju mõned liikmesriigid hoidnud NATOt relvade viimise teemast täiesti eemal, sest seda on peetud eskaleerimiseks,» meenutas Luik. «Nüüd on seda seisukohta muudetud ja minu arvates on see täiesti õigustatud. Lõppude lõpuks meil on olemas allianss, kellel on olemas vahendid, masinavärk ja personal selle teemaga tegelemiseks. Miks mitte seda kasutada.»