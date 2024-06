«Tegelik eurooplaste enamik on väsinud võõrastest võitlustest. Inimesed tahavad oma maades elada vastavalt oma rahvuslikele huvidele, aga mitte suure Ameerika koloonia reeglite järgi. Ere tunnistus eurooplaste sugugi mitte ukrainameelsest valikust on Macroni ja Scholzi parteide läbikukkumine,» rääkis Slutski, kes on Vladimir Žirinovski mantlipärija Venemaa Liberaal-Demokraatliku (sic!) Partei juhina.