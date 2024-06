Minister Shin Won-sik ütles väljaandele Bloomberg, et Soul on tuvastanud vähemalt 10 000 konteineri saatmise Põhja-Koreast Venemaale, mis võivad sisaldada endas kuni 4,8 miljonit suurtükimürsku. Shin lisas, et Põhi on saatnud Venemaale ka kümneid ballistilisi rakette.