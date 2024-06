Euroopa Rahvapartei tahab Orbáni suurimat konkurenti enda ridadesse

Endise Orbáni lähiringkonna liikme Péter Magyari juhitud Tisza erakond võitis tänavustel europarlamendi valimistel seitse kohta 21-st. Olgugi et Fideszi juhitud parteiliidule jäädi alla, suudeti Orbáni partei mandaate võrreldes eelmiste valimistega kahe võrra vähendada - nüüd on Fideszil Brüsselis 11 kohta. Kõik teised valimistel kandideerinud erakonnad ei saanud kokku ka nii palju hääli kui Tisza, vahendab Reuters.

Magyari sõnul saaks EPP-sse kuuludes erakond seista Brüsselis kõige paremini Ungari huvide eest. «Me oleme seal koos teiega. Me loome konstruktiivse koostöö. Mõnikord oleme me kriitilsied, meil on oma tundlikud Ungariga seotud teemad, aga me oleme valmis aruteluks ja dialoogiks,» märkis Magyar Weberiga koos antud pressikonverentsil.