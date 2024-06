Vene sõjalennuk rikkus Rootsi õhuruumi

«Venemaa käitumine on vastuvõetamatu ja näitab meie territoriaalse terviklikkuse austamise puudumist. Jälgisime kogu protsessi ja olime kohal, et sekkuda,» ütles Rootsi õhujõudude ülem kindralmajor Jonas Wikman Dagens Nyheterile.

Kaitseanalüütiku kohaselt võib juhtunule olla mitmeid selgitusi alates piloodi veast kuni Rootsi reageerimise testimiseni. «Kui tegemist on tahtliku rikkumisega, siis võib tegemist olla signaali saatmisega Rootsile ja võimalik, et seda tuleks vaadata Venemaa vaate kontekstis, et Läänemeri on NATO sisemeri. Teisisõnu tahab Venemaa oma jõudu näidata ja rõhutada, et see ei ole nii,» ütles kaitseanalüütik ja endine Rootsi sõjaväe kolonelleitnant Jörgen Elfving Dagens Nyheterile.