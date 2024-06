SAADIKUD KOJU Pašinjan: mina ega ükski Armeenia esindaja ei lähe Valgevenesse seni, kuni Lukašenka on võimul

Armeenia ja Valgevene kutsusid neljapäeval tagasi oma suursaadikud pärast seda, kui Armeenia peaminister Nikol Pašinjan ütles, et tema ega ükski teine Armeenia esindaja ei külasta Valgevenet, kuni president Aljaksandr Lukašenka on võimul seoses sellega, et Valgevene toetas Aserbaidžaani teises Mägi-Karabahhi sõjas.