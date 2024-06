Detroiti eeslinna veepargis sai tulistamises viga üheksa inimest

Kuuli pähe saanud kaheksa-aastane poiss on kriitilises seisundis, ütles Oaklandi maakonna šerif Mike Bouchard laupäeva õhtul. Kriitilises seisundis on ka poisi ema, kes sai haavata kõhtu ja jalga. Poisi nelja-aastane vend on jalahaavaga stabiilses seisundis.