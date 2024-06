«Ma arvan, et Zelenskõi on võib-olla kõigist kunagi elanud poliitikutest suurim müügimees. Iga kord, kui ta meie riiki tuleb, läheb ta 60 miljardi dollariga minema,» vahendab The Kyiv Independent Trumpi sõnu.

«Ta lahkus just neli päeva tagasi 60 miljardi dollariga, jõuab koju ja teatab, et vajab veel 60 miljardit dollarit. See ei lõpe kunagi,» väitis Trump. «Mul on see lahendatud enne, kui ma presidendina Valge Maja üle võtan.»