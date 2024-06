Sõdurinappuses Ukraina on lubanud võitlemiseks vabadusse juba 2750 vangi

Narkootikumidega kauplemise eest kuue aasta pikkus karistust kandev 24-aastane Senja Štšerbõna ootab esialgu värbajaga vestlemist ning loodab jõuda rindele nii pea kui võimalik. «Ma arvan, et saan end lunastada,» lausus ta USA ajalehele. Noormehe arvates on tal nii võimalik ühiskonnale kasulikum olla, kui lihtsalt vanglas istudes.

Surmaga lõppenud rünnaku eest 14 aastaks vangi mõistetud Serhi Lõtvõnenko on kandnud karistusest praeguseks ära 11 aastat ning esialgu mõtleb, kas liituda sõjaväega või mitte. «Ma ei ole kindel, et nad tõesti kohtlevad meid normaalsete võitlejatena,» ütles ta The Washington Postile. «Me ei tea praegu, kas nad võtavad su ja viskavad su lihtsalt nagu liha [lahingusse] sisse.»