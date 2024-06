MAHA VAIKITUD MINEVIK Jaapan nakatas sõjavange ränkade tõbedega ja lahkas neid elusalt

Praeguseks 93-aastane Hideo Shimizu on teadaolevalt üks viimasest kahest elusolevast Üksus 731 liikmest. Alles vanuigi on ta hakanud rääkima õõvastavatest protseduuridest, mida ta Teise maailmasõja lõpus nägi, kuid näiteks muuseum, kus tema kogemuste kirjeldused olid väljas, kõrvaldas need kohalike võimude survel.