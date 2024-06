ÜLEVAADE Tapetud sõdurid ja majanduse allakäik paljastavad Putini ebaadekvaatsuse

Eelmise nädala tippsündmusteks olid G7 tippkohtumine ning Ukraina rahukonverents. Pärast seda, kui Venemaa väidetav pealetung Harkivile takerdus agressori suurte kaotustega, hakkab üha selgemalt välja joonistuma suund, kuhu Venemaa on teel diplomaatiliselt ja veel enam majanduslikult.

G7 otsuse järgi saab Ukraina 50 miljardit dollarit laenu, mis tagatakse külmutatud Venemaa keskpanga varadelt kogunenud intressiga. Samal ajal peatas Moskva börs USA rahandusministeeriumi sanktsioonide mõjul dollarites ja eurodes kauplemise. See ei pruugi tähendada, et Venemaa majandus kiirelt kokku kukub, kuid kindlasti muudab see allakäigu pikaajaliselt pöördumatuks.