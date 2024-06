ELUOHTLIK SALAT Moskvas sattus üle 120 inimese botulismi tõttu arstide hoolde

Vene tarbijakaitseamet Rospotrebnadzor teatas laupäeval, et algatas seoses botulismikahtlusega epidemioloogilise uurimise. Moskva prokuratuuri teatel on algatatud ka kriminaalasi.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmeil võib toiduga leviv botulism olla surmav, kui seda ei ravita kiiresti antitoksiiniga. Botulisimi esineb äärmiselt harva ning üldiselt levib see konservtoodetega, mida on puudulikult kuumtöödeldud või valmistoituga, mida on säilitatud mittelubataval temperatuuril.