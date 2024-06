Putini kuradile saatnud Rod Stewart vilistati Leipzigi kontserdil välja

Sarnaselt hüvastijätuturnee teistele Euroopa kontsertidele Kopenhaagenis ja Amsterdamis, teatas 79-aastane Stewart ka reede õhtul Leipzigis 12 000 pealise publiku ees, et pühendab laulu «Rhythm of My Heart» Ukrainale. Laulu avas ta sõnadega «Käi kuradile, Putin!».