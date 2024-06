9. juunil pärast esialgset europarlamendi valimistulemuste väljakuulutamist astus Prantsusmaa president Emmanuel Macron avalikkuse ette ja teatas, et saadab rahvusassamblee laiali.

Põhiseadus annab Prantsusmaa presidendile õiguse rahvusassamblee laiali saata, kui on oht, et riik liigub põhiseaduslikku kriisi ehk parlamendis puudub otsuste tegemiseks vajalik enamus ja sellega ka koostöötahe. Parlamendi saab president laiali saata aga ainult siis, kui järgmiste korraliste valimisteni on rohkem kui aasta.